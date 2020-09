Bund schlägt schärfere Corona-Regeln vor

Bayern prüft Corona-Stationen doch weiter laufen zu lassen

München: Die Corona-Teststationen an Autobahnen und Bahnhöfen könnten doch noch länger bestehen bleiben. Das bayerische Gesundheitsministerium teilte mit, man prüfe eine Verlängerung, weil die grenznahen Regionen in Tschechien und Österreich mittlerweile als Risikogebiete gälten. Eigentlich sollten die Stationen an den Autobahnen und an den Hauptbahnhöfen von München und Nürnberg nur noch bis zum Ende der Sommer-Reisezeit bestehen. Am Wochenende hatte es aber zum Beispiel vor der Station an der A93 einen langen Stau gegeben, weil sich viele Österreich-Rückkehrer testen lassen wollten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2020 23:00 Uhr