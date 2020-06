Bund rechnet mit einer halben Milliarde Euro Verlust bei LKW-Maut

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bund verliert in diesem Jahr möglicherweise eine halbe Milliarde Euro an Maut-Einnahmen, weil der LKW-Verkehr durch die Corona-Pandemie stark zurückgegangen ist. Das geht aus einer Übersicht des Bundesverkehrsministeriums hervor, aus der das "Handelsblatt" zitiert. Da die Mauteinnahmen bereits für Straßenbauprojekte verplant seien, müsse nun eine andere Finanzierung gefunden werden, heißt es in dem Bericht. Normalerweise nimmt der Bund pro Jahr rund sieben Milliarden Euro durch die Straßenbenutzungsgebühr ein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2020 14:00 Uhr