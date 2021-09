Bund plant zusätzliche Milliarden für Gebäudesanierung

Kanzlerin dankt Bundeswehr für Evakuierungsmission aus Kabul

Seedorf: Bundeskanzlerin Merkel und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer würdigen am Nachmittag Bundeswehrsoldaten, die an der Evakuierungsmission in Afghanistan teilgenommen haben. Dazu ist ein Rückkehrappell im niedersächsischen Seedorf geplant, wo ein Fallschirmjägerregiment stationiert ist. Merkel will dabei auch einige Soldaten mit der Einsatzmedaille auszeichnen - stellvertretend für alle, die im Einsatz waren. Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hatte die Bundeswehr in elf Tagen mehr als 5300 Menschen über eine Luftbrücke in Sicherheit gebracht. Es war einer der bisher größten und gefährlichsten Evakuierungseinsätze der Bundeswehr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2021 09:00 Uhr