Bund plant Neuverschuldung von 96 Milliarden Euro

München berät am Montag über aktuelle Corona-Lage

München: Angesichts steigender Corona-Zahlen in der bayerischen Landeshauptstadt befasst sich am Montagfrüh ein Krisenstab mit der aktuellen Lage. Oberbürgermeister Reiter sagte dem BR, man wolle erst das Wochenende abwarten. Hintergund ist der sogenannte Inzidenzwert von 50,7. Der Grenzwert ist damit in München überschritten. Reiter fügte hinzu, er gehe davon aus, dass eine Entscheidung über weitere Corona-Maßnahmen auch erst Mitte oder Ende der Woche fallen könnte. Denkbar sei, dass etwa künftig bei privaten Feiern in geschlossenen Räumen wieder nur 50 statt 100 Personen zugelassen werden. Auch über veränderte Sperrzeiten in der Gastronomie werde nachgedacht. Zugleich betonte er, dass Schulen und Kindertagesstätten vorerst geöffnet bleiben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.09.2020 22:45 Uhr