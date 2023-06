Bund plant Förderung für private Ladestationen

Kurzmeldung ein/ausklappen Lauterbach will Qualitätsstandards bei Krankenhausreform nicht aufweichen

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbauch berät heute mit den Ländern über die Eckpunkte der geplanten Krankenhausreform. Einig sind sich beide Seiten, dass Krankenhäuser in Zukunft anders finanziert werden sollen - Streit gibt es aber wegen der vorgesehenen Einteilung der Kliniken in drei Qualitätslevel. Anders als die Länder will Lauterbach an diesem Punkt festhalten: Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, der Bund verfüge über die Daten zur Qualität von Operationen und Behandlungen in den jeweiligen Kliniken - und es sei ethisch sehr problematisch, diese nicht herauszugeben. Zur Not könne der Bund die Daten auch ohne Einigung mit den Ländern zur Verfügung stellen, so Lauterbach weiter. Der Bundesgesundheitsminister bekräftigte, er wolle die Reform rasch umsetzen: Schon jetzt gebe es immer mehr Kliniken in großer wirtschaftlicher Not.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.06.2023 09:45 Uhr