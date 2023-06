Bund plant Förderung für private Ladestationen

Meldungsarchiv - 29.06.2023 10:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Bundesregierung will den Ausbau von Ladestellen für E-Autos fördern. Geplant sind laut Bundesverkehrsminister Wissing zwei Programme - eines für Unternehmen und eines für Privathaushalte. So soll in privaten Wohngebäuden die Infrastruktur aus Ladestation, Stromspeicher und Photovoltaikanlage unterstützt werden. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios soll das entsprechende Förderprogramm im Herbst starten und ein Volumen von 500 Millionen Euro haben. Allerdings gilt das Programm nur für alle, die schon ein E-Auto besitzen. Das Verkehrsministerium rechnet insgesamt mit einer hohen fünfstelligen Zahl an Anträgen. Wie hoch die individuelle Förderung ausfällt, ist noch unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.06.2023 10:15 Uhr