Bund Naturschutz klagt gegen neue bayerische Wolfsverordnung

Meldungsarchiv - 09.05.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Der Bund Naturschutz wird wie angekündigt gegen die neue bayerische Wolfsverordnung klagen. Das hat der Vorstand jetzt offiziell beschlossen. Die Verordnung erlaubt seit Anfang des Monats den erleichterten Abschuss von Wölfen. Inzwischen meldet das Landesamt für Umwelt eine neue Bärensichtung im Landkreis Traunstein. Das Tier sei am Sonntag von einer Wildtierkamera gefilmt worden. Außerdem wird derzeit noch ein weiterer Bärenhinweis aus der Region geprüft. Die Behörde rät Nutztierhaltern, ihre Tiere nachts in Ställe zu bringen und Schutzmaßnahmen für die Herden zu ergreifen. Einwohnern und Besuchern wird empfohlen, in der Natur vorsichtig zu sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2023 18:00 Uhr