Bund Naturschutz fordert Stopp des B12-Ausbaus im Allgäu

Viele Augenarztpraxen in Bayern gehören Finanzinvestoren

Hamburg: Internationale Finanzinvestoren haben in den vergangenen Jahren nach Informationen des NDR Hunderte Augenarztpraxen in Deutschland gekauft. In mehreren Städten und Landkreisen sind demnach bereits monopolartige Strukturen entstanden. In und um Augsburg zum Beispiel gehören den Recherchen zufolge etwa 15 Praxen und Kliniken zum Sanoptis-Konzern. In und um Nürnberg und Fürth beschäftige die Ober Scharrer Gruppe einen Großteil der Augenärzte. Experten sehen die Gefahr, dass sich dadurch die Patientenversorgung verschlechtert und dass vermehrt lukrative Leistungen angeboten werden, die die gesetzlichen Krankenkassen nicht übernehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2022 07:00 Uhr