Bund muss Krankenkassen mit 800 Millionen Euro stützen

Berlin: Angesichts der angespannten Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen muss der Bund mit einer hohen dreistelligen Millionensumme aushelfen. Das Bundesgesundheitsministerium teilte mit, man habe sich mit dem Finanzministerium geeinigt, 800 Millionen Euro Bundeszuschuss bereits jetzt, Mitte Mai, zu bekommen. So soll die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds aufgefüllt werden, nachdem sie unter den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwert gefallen war. Der Gesundheitsfonds speist sich aus Beiträgen der gesetzlich Versicherten sowie deren Arbeitgebern und aus Steuermitteln. Das Geld wird anschließend an die Krankenkassen verteilt. Die Lage der gesetzlichen Krankenversicherung sei noch dramatischer als ohnehin angenommen, sagte die neue Gesundheitsministerin Warken dem "Handelsblatt". Sie übernehme ein System in tiefroten Zahlen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2025 06:00 Uhr