Bund muss Krankenkassen mit 800 Millionen Euro aushelfen

Die Lage der gesetzlichen Krankenkassen hat sich offenbar so stark verschlechtert, dass der Bund vorzeitig mit einer Finanzspritze einspringen muss. Das Bundesgesundheitsministerium bestätigte dem Handelsblatt, dass bereits Mitte Mai 800 Millionen Euro an die Krankenkassen fließen sollen. Darauf habe man sich mit dem Finanzministerium geeinigt. Hintergrund ist, dass die Reserve des Gesundheitsfonds unter einen gesetzlich festgelegten Mindestwert gefallen ist. Die neue Gesundheitsministerin Warken von der CDU nannte die Lage "dramatischer als ohnehin angenommen." Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass Vorschläge zur Reform der Krankenversicherungen in zwei Jahren vorliegen sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2025 23:00 Uhr