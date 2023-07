Bund muss 243 Millionen Euro Schadenersatz für Pkw-Maut zahlen

Kurzmeldung ein/ausklappen Auf Münchner Arena-Baustelle hat es zum vierten Mal gebrannt

München: Auf der Baustelle für eine neue Sportarena im Münchner Olympiapark hat es erneut gebrannt. Das teilte die Feuerwehr am Abend mit. Drei Arbeiter wurden vorsorglich in eine Münchner Klinik gebracht. Die Brandursache wird noch ermittelt. Ausgebrochen war das Feuer im Untergeschoss in einem Bereich, in dem Dämmmaterialien gelagert werden. Zum ersten Mal war auf der Baustelle vor drei Wochen im Bereich der Tiefgarage ein Feuer ausgebrochen. Insgesamt hat es inzwischen zum vierten Mal gebrannt. In der Sportarena sollen künftig unter anderem Eishockey- und Basketball-Spiele der Münchner Teams ausgetragen werden.

