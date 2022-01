Bund machte 2021 fast 25 Milliarden weniger Schulden als geplant

Nachrichtenarchiv - 14.01.2022 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bund ist im vergangenen Jahr mit weniger neuen Schulden ausgekommen, als eingeplant. Finanzminister Lindner erklärte im Bundestag, der Haushalt habe den Schuldenrahmen um 24,8 Milliarden Euro unterschritten. Tatsächlich blieben sogar Kreditermächtigungen über fast 85 Milliarden ungenutzt. Allerdings hat Lindner 60 Milliarden davon in seinen Energie- und Klimafonds umgeschichtet. Die Opposition hält dieses Vorgehen für verfassungswidrig. Für nächstes Jahr kündigte Lindner die Rückkehr zur Schuldenbremse an. In den Folgejahren will der Finanzminister die Schuldenquote reduzieren. Der Staat müsse sich wieder Spielräume schaffen, um auch in der nächsten Krise handlungsfähig zu sein. Steuererhöhungen schloss der FDP-Vorsitzende noch einmal kategorisch aus.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.01.2022 10:15 Uhr