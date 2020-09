Bund legt milliardenschweres Investitionsprogramm für Krankenhäuser auf

Nachrichtenarchiv - 02.09.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bund will die Modernisierung der Krankenhäuser mit einem milliardenschweren Hilfsprogramm vorantreiben. Wie Gesundheitsminister Spahn nach einer Kabinettssitzung mitteilte, stellt der Bund drei Milliarden Euro zur Verfügung. Die Länder sollen weitere 1,3 Milliarden Euro beitragen. Spahn sagte, die Corona-Pandemie habe die Defizite bei der Digitalisierung der Kliniken offengelegt. Investiert werden soll auch in die Notfallkapazitäten und in die IT-Sicherheit. Förderanträge können laut Spahn bis Ende nächsten Jahres gestellt werden. Das Kabinett hat außerdem beschlossen, den Rettungsschirm für die Pflege bis Ende März nächsten Jahres zu verlängern. Er wäre Ende des Monats ausgelaufen. Pflegeeinrichtungen können zusätzliche Ausgaben und Mindereinnahmen infolge der Corona-Pandemie gegenüber den Pflegekassen geltend machen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.09.2020 11:15 Uhr