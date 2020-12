Bund legt Corona-Impfplan vor

Nachrichtenarchiv - 17.12.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Menschen ab 80 Jahren und Personen, die in stationären Pflegeeinrichtungen arbeiten oder behandelt werden, sollen die ersten Corona-Impfungen in Deutschland erhalten. Das geht aus einem Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums hervor, der dem ARD-Hauptstadtstudio exklusiv vorliegt. Zu der Gruppe mit höchster Priorität zählt demnach auch medizinisches Personal in Notaufnahmen, Rettungsdiensten oder auf Intensivstationen. Der Entwurf muss nun noch mit den Bundesländern abgestimmt werden, bevor Gesundheitsminister Spahn seine Verordnung voraussichtlich morgen erlässt. Wie gestern Abend bekannt wurde, soll am 27. Dezember mit Corona-Impfungen in Deutschland begonnen werden. Darauf haben sich Spahn und die Gesundheitsminister der Länder in einer Schaltkonferenz verständigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2020 09:00 Uhr