Bund, Länder und Kommunen wollen Betreuung von Flüchtlingen verbessern

Nachrichtenarchiv - 25.04.2022 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund, Länder und Kommunen wollen vor allem die Betreuung von Frauen und Kindern unter den ukrainischen Flüchtlingen verbessern. Darauf haben sie sich bei einem Gipfelgespräch im Kanzleramt verständigt. So sollen den Frauen vorrangig Sprachkurse angeboten werden. Bei den Kindern steht die schulische Betreuung im Mittelpunkt. Derzeit ist nach übereinstimmender Auffassung nicht abzusehen, wie viele der ukrainischen Flüchtlinge längere Zeit bleiben werden. Einige von ihnen - etwa aus Mariupol oder der Donbass-Region - würden sicher nicht schnell in die Heimat zurückkehren können, so die Integrationsbeauftragte Alabali-Radovan. Ihnen müsse man eine Perspektive in Deutschland bieten. Bis heute sind nach offiziellen Angaben knapp 380.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland registriert worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.04.2022 20:15 Uhr