Bund, Länder und Gemeinden beraten über die Aufnahme weiterer Flüchtender

Berlin: Bundessinnenministerin Faeser empfängt am Vormittag Vertreter der Kommunen und der Bundesländer, um mit ihnen über die Versorgung von Flüchtlingen zu beraten. Die drei staatlichen Ebenen sollten sich besser abstimmen, angesichts der angespannten Lage wegen wieder steigender Zahlen von Schutzsuchenden, heißt es in Berlin. Die Städte und Gemeinden verlangen seit Wochen mehr Geld aus Berlin und von ihren Landesregierungen, um die Aufnahmekapazitäten auszubauen. Der hessische CDU-Innenminister Beuth forderte vor den heutigen Beratungen konkrete Zusagen des Bundes. Laut der Deutschen Presse-Agentur sprach er von einem "Zugangsgeschehen nach Deutschland", das in den vergangenen Wochen wieder deutlich zugenommen habe. Dabei handele es sich weniger um Flüchtende aus der Ukraine, sondern wieder vermehrt um Migration aus dem Nahen und Mittleren Osten, so Beuth.

