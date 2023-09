Bund-Länder-Treffen zu Flüchtlingskosten geht ohne Ergebnis zu Ende

Berlin: Ein Treffen zwischen Bund und Ländern über die Verteilung der Flüchtlingskosten ist ergebnislos zu Ende gegangen. Aus Teilnehmerkreisen verlautete aber, dass der Bund die Länder künftig deutlich weniger finanziell unterstützen will. Statt 3,75 Milliarden Euro wie im laufenden Jahr sollen nur noch 1,7 Milliarden Euro im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt werden. Außerdem sollen weitere Gelder an Länder, Städte und Gemeinden komplett gestrichen werden. Dazu gehört die Finanzierung von Integration, Schulunterricht und Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine. Die Pläne des Bundes stießen bei den Ländern auf Unverständnis. Wegen der stark steigenden Zahlen an ankommenden Migranten und Geflüchteten pochen sie auf mehr Geld vom Bund. Außerdem warnten sie, dass der vom Kanzler angebotene sogenannte "Deutschland-Pakt", der auch das Thema Migration umfasst, ohne eine tragfähige Lösung bei den Finanzierungsfragen nicht denkbar sei.

