Bund-Länder sprechen am Dienstag über weiteres Vorgehen in der Corona-Krise

Nachrichtenarchiv - 20.12.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder wollen schon morgen über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten. Kanzler Scholz und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst vereinbarten das Treffen, um vor allem über die ersten Empfehlungen des neuen Expertenrats der Bundesregierung zu sprechen. Das Gremium hatte sich wegen der Omikron-Variante dafür ausgesprochen, bereits in den kommenden Tagen zu handeln. Es sollten vor allem gut geplante Kontaktbeschränkungen vorbereitet werden, hieß es vom Expertenrat. Gesundheitsminister Lauterbach schließt einen schnellen Lockdown aus. Man müsse maßvoll reagieren, sagte Lauterbach in der ARD.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.12.2021 04:00 Uhr