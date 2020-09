Bund-Länder-Minister beraten über Lage an den Schulen

Nachrichtenarchiv - 21.09.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat für heute zu einem Bund-Länder-Gespräch über die Lage an den deutschen Schulen ins Kanzleramt geladen. Bundesbildungsministerin Karliczek und die Bildungsminister der Länder nehmen daran teil, außerdem die SPD-Vorsitzende Esken. Die Bundesbildungsministerin appellierte vor dem Gespräch an Schüler und Lehrer, die Hygieneregeln an den Schulen und auch im Privatleben einzuhalten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2020 12:00 Uhr