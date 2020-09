Bund-Länder-Minister beraten über Lage an den Schulen

Nachrichtenarchiv - 21.09.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat für heute zu einem Bund-Länder-Gespräch über die Lage an den deutschen Schulen ins Kanzleramt geladen. Bundesbildungsministerin Karliczek und die Bildungsminister der Länder nehmen daran teil, außerdem die SPD-Vorsitzende Esken. Die Bundesbildungsministerin appellierte vor dem Gespräch an Schüler und Lehrer, die Hygieneregeln an den Schulen und auch im Privatleben einzuhalten. Die Gesellschaft habe es stark in der Hand, wie der Schulbetrieb in den nächsten Monaten laufen werde, so Karliczek.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.09.2020 11:15 Uhr