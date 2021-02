Bund-Länder-Gipfel wird Lockdown wohl verlängern - Landtag berät

Nachrichtenarchiv - 09.02.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor den Bund-Länder-Beratungen morgen deutet vieles darauf hin, dass die Corona-Beschränkungen bis Ende Februar verlängert werden. Neben Kanzlerin Merkel plädieren unter anderem der saarländische Ministerpräsident Hans und Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher dafür, erst dann zu lockern, wenn der Einfluss der Mutationen auf das Infektionsgeschehen beurteilt werden kann. In Bayern drängt der Koalitionspartner Freie Wähler auf Lockerungen und fordert eine Öffnung von Grundschulen, Kitas und Friseurgeschäften. Die FDP will in einer Aktuellen Stunden im Landtag heute darauf dringen, dass die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben wird. In Deutschland sind 3379 weitere Fälle registriert worden- rund 2.700 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 72,8 und damit erstmals seit mehr als drei Monaten unter der Schwelle von 75.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2021 07:00 Uhr