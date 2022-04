Rakete trifft Bahnhof in der Ost-Ukraine

Kiew: Eine Rakete hat den Bahnhof der Stadt Kramatorsk im Osten der Ukraine getroffen. Nach Angaben der Behörden wurden 30 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt. Kramatorsk liegt in der Nähe der selbsternannten Volksrepublik Donezk. Die Behörden hatten Zivilisten aufgerufen, diese Region zu verlassen, weil sie mit einer russischen Großoffensive rechnen. Über den Bahnhof laufen die Evakuierungen. In Kiew wird EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erwartet. Sie reist zusammen mit dem EU-Außenbeauftragten Borell und dem slowakischen Regierungschef Heger im Zug aus Polen an. Mit der Reise will sie unterstreichen, dass die EU "mehr denn je" an der Seite der Ukraine stehe. Präsident Selenskyj sprach in seiner nächtlichen Videobotschaft von weiteren Gräueltaten russischer Truppen in der Ukraine. In der Kleinstadt Borodjanka bei Kiew, sei die Lage noch beängstigender als in Butscha.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.04.2022 11:45 Uhr