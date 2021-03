Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie haben begonnen

Nachrichtenarchiv - 03.03.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten beraten seit dem frühen Nachmittag über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Im Gespräch ist, wegen der zuletzt stagnierenden Wocheninzidenz in Deutschland um den Wert 65 den Lockdown bis Ende des Monats zu verlängern. Gleichzeitig sind laut der neuen Beschlussempfehlung für das digitale Spitzentreffen weitere Öffnungsschritte geplant, die besonders mit breit angelegten Schnelltests abgesichert werden sollen. Insgesamt sieht das Papier vier weitere Stufen vor, die bei konstant niedrigen Infektionszahlen nach und nach in Kraft treten sollen. Im vorletzten Schritt soll es zum Beispiel wieder Außengastronomie geben. - Parallel zum Corona-Gipfel debattiert der Bundestag in einer Aktuellen Stunde über die Pandemie. Dabei warf der FDP-Politiker Theurer der Bundesregierung eine unzureichende Teststrategie vor und verwies auf Fortschritte wie etwa in Südkorea.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2021 16:00 Uhr