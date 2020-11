Bund-Länder-Beratungen zu Corona dauen an

Nachrichtenarchiv - 25.11.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Seit dem frühen Nachmittag beraten Bund und Länder das weitere Vorgehen im Kampf gegen Corona. Einig sind sich die Teilnehmer dabei über die Grundrichtung: So soll der aktuelle Teil-Lockdown bis 20. Dezember verlängert, in manchen Punkten auch verschärft werden. Das betrifft beispielsweise den Einzelhandel: Um Gedränge zu vermeiden, sollen sich künftig je nach Größe des Ladens nur noch eine geringere Anzahl von Kunden aufhalten dürfen. An Weihnachten sollen sich maximal 10 Personen aus dem engsten Familien- und Freundeskreis treffen dürfen, Kinder unter 14 zählen nicht mit. Noch unklar sind die Kontaktbestimmungen für Silvester und Regelungen für die Schulen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.11.2020 19:45 Uhr