BUND kritisiert für Berlin geplantes 29-Euro-Ticket

Berlin: Das vom Senat geplante 29-Euro-Ticket für den Nahverkehr in der Hauptstadt bleibt in der Kritik. Die Umweltschutzorganisation BUND wirft der Landesregierung Verantwortungslosigkeit vor. Sie schade durch diesen Sonderweg dem Nahverkehr in der Stadt sowie dem bundesweit eingeführten Deutschlandticket. Mutmaßlich hunderttausende Berliner dürften zum billigeren Landesangebot wechseln und dem Deutschlandticket verloren gehen. Der BUND sieht auch die Finanzierung kritisch, denn die Kosten für das Ticket sollen durch Einsparungen in dreistelliger Millionenhöhe im Berliner Nahverkehrsbudget gegenfinanziert werden und fehlten damit dauerhaft für den Ausbau des Bus- und Bahnverkehrs. Zuvor hatte auch Verkehrsminister Wissing die Berliner Pläne kritisiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2024 19:00 Uhr