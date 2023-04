Bund korrigiert Wachstumsprognose nach oben

Kurzmeldung ein/ausklappen Todesurteil gegen Deutsch-Iraner Sharmahd bestätigt

Teheran: Der Oberste Gerichtshof im Iran hat das Todesurteil gegen den Deutsch-Iraner Djamshid Sharmahd bestätigt. Das hat ein Justizsprecher bekanntgegeben. Wann die Todesstrafe vollstreckt werden soll, ist nicht bekannt. Ein sogenantes Revolutionsgericht hatte den 68-Jährigen im Februar unter anderem für einen Terroranschlag verantwortlich gemacht. Außerdem wird ihm die Kooperation mit ausländischen Geheimdiensten vorgeworfen. Überprüfen lassen sich die Vorwürfe nicht. Sharmahd wurde im Sommer vor drei Jahren vom iranischen Geheimdienst aus Dubai entführt. Seitdem ist er in Teheran inhaftiert. Zuvor lebte er jahrelang in den USA, wo er sich in einer Exil-Oppositionsgruppe für die Rückkehr der Monarchie einsetzte. Die iranische Justiz macht die Organisation für einen Anschlag in einer Moschee im Jahr 2008 in der Stadt Shiraz mit mehreren Toten verantwortlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2023 15:00 Uhr