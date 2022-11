Bund kommt Ländern offenbar bei 49-Euro-Ticket entgegen

Nachrichtenarchiv - 02.11.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder beraten am Nachmittag über die Finanzierung eines Deutschlandtickets für Bus und Bahn. Die SPD erwartet ein Entgegenkommen der Länder: SPD-Fraktionsvize Müller hat erklärt, der Bund habe zusätzliche Mittel für den regionalen Bahnverkehr in Höhe von einer Milliarde Euro in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Das sei ein sehr gutes Angebot an die Länder. Gemeinsam mit den zugesagten 1,5 Milliarden Euro für das 49-Euro-Ticket im bundesweiten Nahverkehr komme die Bundesregierung den Ländern bei der Finanzierung massiv entgegen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst deutete bereits Kompromissbereitschaft seitens der Länder an. Auch Niedersachsens Regierungschef Weil betonte, die Gespräche seien diesmal sehr intensiv und gut vorbereitet worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.11.2022 14:15 Uhr