Bund hält trotz Hochwassers vorerst an Schuldenbremse fest

Berlin: Die Bundesregierung hält trotz der Hochwasserkatastrophe vorerst an der Schuldenbremse fest. Das hat Regierungssprecher Hebestreit deutlich gemacht. Nach seinen Worten dauert die Krise derzeit noch an. Erst danach könnten Bund, Länder und Kommunen beraten, wie groß das Schadensbild sei und wie damit umgegangen werde. Man behalte sich aber ein erneutes Aussetzen der Schuldenbremse in diesem Jahr abhängig von der weiteren Entwicklung vor, so der Regierungssprecher. Das Grundgesetz sieht diese Möglichkeit im Falle von Naturkatastrophen vor. Deswegen hatten SPD-Haushaltspolitiker ein erneutes Aussetzen ins Gespräch gebracht. Aus der FDP kamen ablehnende Reaktionen. Auch Unions-Fraktionsvize Middelberg ist dagegen und sprach von Scheindebatten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.01.2024 13:15 Uhr