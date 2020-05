Bund hält an Abstands- und Hygieneregeln fest

Söder kritisiert Lockerungs-Pläne in Thüringen

Nürnberg: Der bayerische Ministerpräsident Söder kritisiert die geplanten Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Thüringen und spricht von einem fatalen Signal. Er bitte die Verantwortlichen in Thüringen darum, die Absicht zu überdenken, sagte Söder am Rande eines Besuches in einem Kindergarten in Nürnberg. Er betonte, Bayern sei vom Infektionsgeschehen in der Nachbarschaft betroffen. Thüringens Ministerpräsident Ramelow hatte angekündigt, vom 6. Juni an auf allgemeine, landesweit gültige Corona-Schutzvorschriften zu verzichten und stattdessen auf regionale Maßnahmen zu setzen. Er erklärte im BR, die Hälfte aller Landkreise in Thüringen meldeten seit drei Wochen keine neuen Infektionen. Mittlerweile hat auch Sachsen angekündigt, die Beschränkungen weitreichend lockern zu wollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2020 15:00 Uhr