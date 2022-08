Bund gibt weitere vier Milliarden Euro für Kitas

Nachrichtenarchiv - 23.08.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundesfamilienministerium hat die Pläne für das neue "Kita-Qualitätsgesetz" konkretisiert. Laut einem Referentenentwurf sollen die Bundesländer in den kommenden beiden Jahren jeweils knapp zwei Milliarden Euro erhalten, um die Qualität in den Kindertagesstätten zu verbessern. Neue Beitragssenkungen sollen mit dem Geld nicht mehr finanziert werden dürfen. Stattdessen können die Fördermittel für zusätzliches Personal verwendet werden - etwa für die Sprachförderung - oder auch bei der Neugestaltung von Räumen und Spielflächen. - Das "Kita-Qualitätsgesetz" knüpft an das sogenannte "Gute-Kita-Gesetz" an, das zum Jahresende ausläuft. Auch das endende Bundesprogramm "Sprach-Kitas" soll so ersetzt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2022 09:00 Uhr