Bund gibt neue KfW-Kredite für klimafreundliche Neubauten frei

Berlin: Der Bund gibt neue Fördergelder für klimafreundliche Neubauten frei. Ab morgen könnten über die Website der staatlichen KfW-Förderbank Anträge gestellt werden, kündigte Bauministerin Geywitz in Berlin an. Für das laufende Jahr stünden insgesamt 762 Millionen Euro in Form von zinsverbilligten Krediten zur Verfügung. Laut Geywitz liegt der Zinssatz im Falle einer Bewilligung mit 2,1 Prozent deutlich unter den marktüblichen Zinsen für Baufinanzierung. Das sogenannte KFN-Förderprogramm war im vergangenen Jahr erstmals gestartet worden. Wegen ausgeschöpfter Mittel musste es Mitte Dezember überraschend gestoppt werden. Auch für altersgerechte Umbauten und genossenschaftliches Wohnen stellt die Bundesregierung nun erneut zinsgünstige Kredite bereit sowie Tilgungszuschüsse.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.02.2024 20:15 Uhr