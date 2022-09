Bund gibt Kassenärzten angeblich zu viel Geld für Coronatest-Verwaltung

Fußball: Dortmund gewinnt in Champions-League - DFB-Frauen in WM-Quali

Dortmund: Borussia Dortmund ist mit einem Sieg in die neue Fußball-Champions-League-Saison gestartet. Die Dortmunder besiegten den dänischen Meister FC Kopenhagen mit 3:0. Und die deutschen Fußballerinnen haben in der WM-Qualifikation am Abend in Bulgarien einen Kantersieg eingefahren. Nach dem 7:0 im Hinspiel endete das Rückspiel 8:0 für die DFB-Elf. Das Ticket für die WM hatte Deutschland schon am Wochenende gelöst.

