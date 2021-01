Bund gibt halbe Milliarde Euro für Lehrer-Laptops

Das Wetter in Bayern: Von Westen her vereinzelt Schnee, Höchstwerte -1 bis +3 Grad

Das Wetter in Bayern: Von Westen her vereinzelt Schnee. Höchstwerte minus 1 bis plus 3 Grad. In der Nacht gebietsweise Schnee, in tiefen Lagen später Schneeregen; Tiefstwerte plus 2 bis minus 3 Grad. Die Aussichten bis Samstag: Teils länger anhaltende Regenfälle, morgen im Osten und in den Bergen anfangs auch Schnee; Der deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Tauwetter vor allem am Alpenrand und im Allgäu. Die Gefahr von Hochwasser steigt. Höchstwerte 3 bis 10 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.01.2021 14:45 Uhr