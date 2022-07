Bund genehmigt Verkauf von 100 Panzerhaubitzen an die Ukraine

Istanbuler Kontrollzentrum für Getreide-Exporte aus der Ukraine ist eröffnet

Istanbul: Das Kontrollzentrum für Getreidetransporte aus der Ukraine ist offiziell eröffnet. Der türkische Verteidigungsminister Akar wertete es als Signal der Entschlossenheit, dass alle am Abkommen Beteiligten bereits einen Vertreter entsandt hätten. Russland und die Ukraine hatten am vergangenen Freitag unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen ein Abkommen unterzeichnet, das die Wiederaufnahme von Getreide-Exporten über das Schwarze Meer regelt. Das Kontrollzentrum in Istanbul soll die Transporte über den Seeweg koordinieren. Zuvor waren bereits drei für die Getreide-Ausfuhr bestimmten Häfen in der Ukraine wieder in Betrieb gegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2022 18:00 Uhr