Bund fördert Intel-Fabrik in Magdeburg mit zehn Milliarden Euro

Meldungsarchiv - 19.06.2023 14:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der Bund fördert den Bau einer Chip-Fabrik des US-Konzerns Intel in Magdeburg mit rund zehn Milliarden Euro. Darauf haben sich Bundeskanzler Scholz und Intel-Chef Gelsinger laut Agenturberichten verständigt. Auch für Intel wird die Investition deutlich teurer als zunächst geplant: Die Fabrik wird aufgrund von steigenden Arbeits- und Materialkosten nun voraussichtlich 30 Milliarden Euro kosten. Anfangs hatte man mit 17 Milliarden kalkuliert. Das Chip-Werk in Magdeburg soll in vier Jahren die Produktion aufnehmen. Tausende Arbeitsplätze und ein Technologie-Park mit der Zulieferindustrie sollen entstehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2023 14:45 Uhr