Bund fördert auch kleine bayerische Musikfestivals

Berlin: Mit fünf Millionen Euro fördert der Bund Musikfestivals in Deutschland. Wie Kulturstaatsministerin Roth sagte, erhalten insgesamt rund 140 Veranstalter eine Unterstützung von bis zu 50.000 Euro. Darunter seien vor allem kleine und mittlere Festivals. Gefördert werden in Bayern unter anderem das Campusfest Regensburg, das „Ab geht die Lutzi! Festival“, das Bonsai Festival sowie das Open Air am Berg bei Eichstätt. Roth betonte, Musikfestivals stifteten Identität und Lebensfreude. Die Auswahl erfolgte durch eine Fachjury.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2024 20:00 Uhr