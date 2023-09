Bund finanziert laut Gesundheitsministerium weiter mehrere Impfstoffe

Berlin: Das Gesundheitsministerium hat einen Bericht zurückgewiesen, wonach der Bund keinen Corona-Impfstoff des Herstellers Moderna mehr bezahlt. Laut einer Sprecherin werde auch dieser Impfstoffe geliefert und bezahlt, wenn Ärzte ihn verordnen. Es gebe für den angepassten Impfstoff von Moderna nur noch keine Zulassung. Das Verfahren sei noch nicht abgeschlossen. Zuvor hatte die "Rheinische Post" berichtet, der Bund zahle offenbar nur noch den Impfstoff von Biontech. Der an aktuelle Corona-Varianten angepasste Impfstoff des Unternehmens soll in knapp zwei Wochen erstmals in den Praxen zu bekommen sein. Das bestätigte das Bundesgesundheitsministerium.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.09.2023 18:15 Uhr