Bund finanziert Aufklärungskampagne gegen sexuellen Kindesmissbrauch

Nachrichtenarchiv - 18.06.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bund will eine umfassende Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne gegen sexuellen Kindesmissbrauch starten. Wie Bundesfamilienministerin Giffey mitteilte, sind dafür fünf Millionen Euro vorgesehen. Die Kampagne soll gleichzeitig Hilfsangebote vermitteln. Der Kampf gegen Kindesmissbrauch komme immer nur dann voran, wenn Skandale wie beispielsweise in Münster öffentlich würden, kritisierte der Missbrauchsbeautragte der Bundesregierung, Rörig. Mit Blick auf die vielen Kinder und Jugendlichen, die täglich zum Opfer würden, komme es darauf an, die Aufmerksamkeit viel stärker auf das Thema zu lenken.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.06.2020 13:45 Uhr