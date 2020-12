Bund erhöht Sicherheitsstandards bei IT-Systemen

Das Wetter: Auch in den nächsten Tagen teils trüb, teils freundlich

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils klar, teils bewölkt. In der Nacht in den Niederungen vielerorts Nebel und Hochnebel, länger klar vor allem an den Alpen und im höheren Bayerischen Wald. Tiefstwerte plus drei bis minus vier Grad. Die Aussichten bis Samstag: Teils bewölkt oder trüb, teils freundlich; vor allem an den Alpen und mitunter im höheren Bayerischen Wald oft sonnig. Höchstwerte 1 bis 10 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2020 17:00 Uhr