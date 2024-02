Bund erhält erneut keinen Gewinn von der Bundesbank

Frankfurt am Main: Der Bund muss auch für das vergangene Jahr auf eine Gewinnüberweisung der Bundesbank verzichten. Zum vierten Mal in Folge steht in der Bilanz unter dem Strich eine Null, wie die Notenbank mitteilte. Der Hauptgrund dafür sind die gestiegenen Zinsen, die die Bundesbank den Geschäftsbanken für deren Einlagen zahlen muss. Um einen Verlust zu vermeiden, musste die Bundesbank einen zweistelligen Milliardenbetrag aus ihrer Risikovorsorge und aus Rücklagen aufwenden. Den letzten derartigen Verlust der Bundesbank hatte es 1979 gegeben. Für dieses Jahr signalisierte die Bundesbank ebenfalls rote Zahlen. Präsident Nagel geht davon aus, dass die Belastungen erneut erheblich sein werden. Sie dürften nach seiner Schätzung die verbliebenen Rücklagen übersteigen.

