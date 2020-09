Bund entlastet die Kommunen bei corona-bedingten Kosten

Nachrichtenarchiv - 17.09.2020 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Kommunen erhalten vom Bund finanzielle Unterstützung zur Bewältigung der Corona-Krise. Entsprechende Hilfen hat der Bundestag am Abend gebilligt. So übernimmt der Bund Kosten für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende in der Grundsicherung. Hier soll der Bundesanteil dauerhaft auf bis zu 74 Prozent steigen. Für die Kommunen bedeutet das eine Entlastung von jährlich etwa 3,4 Milliarden Euro. Außerdem bekommen die Kommunen Einnahme-Ausfälle bei der Gewerbesteuer erstattet. Das gilt einmalig für das laufende Jahr. Dafür zahlt der Bund gut sechs Milliarden Euro. Da für das Vorhaben das Grundgesetz geändert werden muss, war im Bundestag eine Zweidrittel-Mehrheit erforderlich. FDP und Grüne hatten frühzeitig Zustimmung signalisiert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.09.2020 22:45 Uhr