Bund Deutscher Kriminalbeamter kritisiert Seehofers Nein zu Rassismus-Studie

Nachrichtenarchiv - 07.07.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bund Deutscher Kriminalbeamter hat das Nein von Bundesinnenminister Seehofer zu einer unabhängigen Untersuchung über möglichen Rassismus bei der Polizei kritisiert. Der BDK-Vorsitzende Fiedler sagte in der ARD, er finde die Begründung, die er gehört habe, einigermaßen peinlich, und sie sei auch nicht schlüssig. Seehofer erweise damit auch den Sicherheitsbehörden selbst einen Bärendienst, indem er den Eindruck erwecke, es gebe etwas zu verstecken. Es gebe aber nichts zu verstecken, betonte Fiedler. Bei einer unabhängigen Rassismus-Studie gehe es darum, in der Bevölkerung Vertrauen in die Polizei zu gewinnen. Sollte eine Rassismus-Untersuchung Probleme in der Polizei feststellen, dann hätten die Polizeibehörden selber ein Interesse daran, diese Probleme offen zu legen und offensiv anzugehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.07.2020 04:00 Uhr