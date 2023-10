Bund der Steuerzahler stellt Schwarzbuch zur Steuerverschwendung vor

Berlin: Der Bund der Steuerzahler hat sein aktuelles Schwarzbuch vorgestellt. Anhand von 100 Beispielen aus Kommunen sowie auf Landes- und Bundesebene will der Verband auf die Verschwendung von Steuergeldern hinweisen. In diesem Jahr gibt es neun Fälle aus Bayern: Zum einen kritisiert der Verein die Kosten für den Bau einer öffentlichen Toilette vor dem Bahnhof in Ansbach: Das barrierefreie WC kostet mehr als 360.000 Euro, auch in Regensburg wurde eine Toilette für fast 900.000 Euro umgebaut. Ein weiteres Beispiel ist die Generalsanierung des Coburger Landestheaters: Die Kosten belaufen sich aktuell auf bis zu 360 Millionen Euro, auch die Sanierung des Augsburger Stadttheaters wird vom Verein als "Fass ohne Boden" bezeichnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2023 12:00 Uhr