Bund der Steuerzahler stellt Schwarzbuch zur Steuerverschwendung vor

Berlin: Der Bund der Steuerzahler hat sein aktuelles Schwarzbuch vorgestellt. Anhand von 100 Beispielen aus Kommunen sowie auf Landes- und Bundesebene will der Verband auf die Verschwendung von Steuergeldern hinweisen. In diesem Jahr gibt es neun Fälle aus Bayern: Zum einen kritisiert der Verein die Kosten für den Bau einer öffentlichen Toilette vor dem Bahnhof in Ansbach: Das barrierefreie WC kostet mehr als 360.000 Euro, auch in Regensburg wurde eine Toilette für fast 900.000 Euro umgebaut. Ein weiteres Beispiel ist die Generalsanierung des Coburger Landestheaters: Die Kosten belaufen sich aktuell auf bis zu 360 Millionen Euro, auch die Sanierung des Augsburger Stadttheaters wird vom Verein als "Fass ohne Boden" bezeichnet. In Traunstein wurde zudem eine Brücke mit Fußbodenheizung als Steuerverschwendung kritisiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.10.2023 11:15 Uhr