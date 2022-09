Bund der Steuerzahler sieht bei Entlastungspaket Länder in der Pflicht

Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Streit über die Finanzierung des dritten Entlastungspakets sieht der Bund der Steuerzahler auch die Länder in der Pflicht. Der Präsident des Vereins, Holznagel, sagte den Zeitungen der "Funke Mediengruppe", die meisten Bundesländer hätten in diesem Sommer Haushaltsüberschüsse vorzuweisen. Sie dürften den Bund nicht allein lassen. Zugleich forderte Holznagel, die Schuldenbremse einzuhalten. Sie sei ein Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Dagegen sprach sich der Wirtschaftsweise Truger aus. Er sagte in der "Rheinischen Post", Deutschland könne und müsse sich in dieser Lage höhere Schulden leisten. Bundesfinanzminister Lindner will aber, dass die Regelung ab dem kommenden Jahr wieder gilt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2022 08:00 Uhr