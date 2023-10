Bund der Steuerzahler kritisiert neun Fälle in Bayern

Berlin: Der Bund der Steuerzahler hat im aktuellen Schwarzbuch Projekte angeprangert, bei denen öffentliche Gelder verschwendet wurden. Darunter sind neun Vorhaben aus Bayern - etwa die Münchner S-Bahn-Stammstrecke, einige Toilettenhäuser sowie das Landestheater in Coburg und das Stadttheater in Augsburg. Aber auch ein 25.000 Euro teurer Weihnachtsbaum, der per Schwertransport vom Sauerland nach Oberstdorf gebracht wurde, stieß beim Verein auf Kritik. Dies kann die Gemeinde Oberstdorf nicht nachvollziehen: Man habe vier Wochen vor dem ersten Advent keinen anderen Unternehmer gefunden, teilte eine Sprecherin mit. Auch in Coburg wollte man die Kritik nicht stehen lassen: Ein Sprecher der Stadt teilte mit, es sei noch gar kein Steuergeld investiert worden. Man habe sich nur darauf geeinigt, endlich in die Planung einzusteigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2023 13:00 Uhr