Bund bringt digitales Postfach für Bürger und Behörden auf den Weg

Meldungsarchiv - 24.05.2023 13:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Bundesregierung will die Kommunikation zwischen Bürgern und Behörden vereinfachen und die Digitalisierung in der Verwaltung vorantreiben. Das Kabinett hat am Vormittag einen Gesetzentwurf aus dem Innenministerium verabschiedet. Demnach sollen alle Bürger ein digitales Postfach bekommen. Über diese sogenannte BundID sollen sie Anträge stellen, korrigieren, ergänzen oder auch Nachfragen stellen können. Auch die Behörden sollen über dieses Postfach Fragen klären können. Um die BundID nutzen zu können, ist ein digitaler Identitätsnachweis Voraussetzung, zum Beispiel der elektronische Personalausweis. Bundesinnenministerin Faeser sagte zum Gesetz wörtlich: "Wir wollen das Leben der Menschen leichter machen, wertvolle Zeit sparen, der Zettelwirtschaft ein Ende bereiten und Behördengänge vermeiden." Der Branchenverband Bitkom äußerte allerdings Zweifel an der Wirksamkeit des neu gefassten Gesetzes.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.05.2023 13:45 Uhr