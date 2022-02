Bund beteiligt sich an Sanierung der Augsburger Synagoge

EU verhängt Sanktionen gegen Russland

Brüssel: Die EU will ihre Sanktionen gegen Russland schon morgen in Kraft setzen. Das teilte die französische Ratspräsidentschaft am späten Abend in Brüssel mit. Die nötigen technischen und rechtlichen Überprüfungen würden noch im Lauf der Nacht vorgenommen, hieß es weiter. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen 351 Abgeordnete des russischen Parlaments, die für die Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken im Osten der Ukraine gestimmt haben. Hinzu kommen 27 Personen und Organisationen, die nach Ansicht der EU die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben. Zuvor hatten die EU-Außenminister auf einem Sondertreffen in Paris den Sanktionsvorschlägen zugestimmt. Deutschland setzt darüberhinaus das Genehmigungsverfahren für die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2022 23:00 Uhr