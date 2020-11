Bund bessert Hilfe für Soloselbständige nach - keine Hoffnung auf Corona-Lockerungen

Das Wetter: teils sonnig, teils bewölkt, maximal 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in Nord- und Ostbayern wechselnd bewölkt, in Alpennähe viel Sonne. Höchstwerte 9 bis 16 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt oder neblig; im Norden Frankens etwas Regen. Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Auch am Wochende teils bewölkt, im Süden länger freundlich und mild. Ab Montag gebietsweise Regen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2020 16:00 Uhr