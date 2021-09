Bund beschließt Milliardenprogramm für Gebäudesanierung

USA wollen 500 Millionen Impfdosen zusätzlich an ärmere Länder spenden

New York: US-Präsident Biden will bei dem heutigen virtuellen Corona-Gipfel eine Spende von weiteren 500 Millionen Impfdosen ankündigen. Das sagte eine hohe Regierungsbeamtin. Die Dosen von Pfizer/Biontech sollen demnach an ärmere Länder gehen. Die Spende der USA sei an keine Bedingungen geknüpft, sagte sie. Biden hatte den Online-Gipfel zur Corona-Pandemie einberufen. Er soll am späten Nachmittag deutscher Zeit beginnen. Ziel ist es, Staats- und Regierungschefs, Vertreter internationaler Organisationen mit Nichtregierungsorganisationen und der Privatwirtschaft zusammenzubringen, um sich auf eine gemeinsame Strategie zur Bekämpfung von Corona zu einigen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.09.2021 12:45 Uhr